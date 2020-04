KSC: Insolvenz-Entscheidung am 15. Mai

Der KSC solle nachhaltig entschuldet werden, teilte der Verein mit, um sich wieder voll auf die verschiedenen Herausforderungen zu konzentrieren. Dabei werde man zweigleisig fahren. Zum einen werden die Mitglieder noch in dieser Woche zur Online-Versammlung eingeladen, um sich dort über das mögliche Planinsolvenzfahren zu informieren und zu entscheiden. Bis dahin werde die gesamte Führung alles daran setzen, die Insolvenz zu vermeiden. So werden Gespräche mit Gläubigern und möglichen Investoren geführt. Es gebe bereits positive Signale, so der KSC. Sollten diese Gespräche weiter erfolgreich verlaufen, wäre die Insolvenz hinfällig.