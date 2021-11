Klosterhalfen gewinnt Crosslauf in Pforzheim vor Reh.

per Mail teilen

Konstanze Klosterhalfen wurde in Pforzheim ihrer Favoriten-rolle gerecht. Beim Crosslauf gewann die 24-Jährige vom TSV Leverkusen, die in den USA trainiert, souverän die Frauen-konkurrenz.

Alina Reh aus Laichingen sicherte sich als Zweite, aber genau wie Klosterhalfen die Fahrkarte zur Cross-lauf Europa-meisterschaft Mitte Dezember, in Dublin.