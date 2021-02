per Mail teilen

Der Corona-Lockdown trifft natürlich auch den Sport. Bereits seit Anfang November dürfen zum Beispiel fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz nicht mehr trainieren oder spielen. Bleibt nur noch die Playstation daheim und an der finden viele Gefallen. Desiree Krause darüber, wie man die Jugendfußballer*innen nach dem Lockdown wieder zurück auf den Platz holen will.