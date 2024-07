Kaul und Neugebauer testen beim Thorbe Cup in Wetzlar

per Mail teilen

Das Mainzer Zehnkampf-Ass Niklas Kaul und der Stuttgarter Goldfavorit Leo Neugebauer, zwei die bei den Spielen in Paris auftrumpfen möchten und „zwei ziemlich beste Konkurrenten“. Die haben beim Thorpe Cup in Wetzlar nochmal ihre Form für die Olympischen Spiele in Paris getestet.

Im 110 Meter Hürdenlauf hatte der Mainzer heute Morgen mit 14,37 Sekunden knapp die Nase vor Leo Neugebauer mit 14,40 Sekunden. Im Diskus wars dann umgedreht, Niklas Kaul mit 44,70 Meter hinter Leo Neugebauer mit 52,14. Gute Leistungen über die Hürden, ausbaufähig beim Diskus. Einen letzten Test gabs dann noch im Stabhochsprung: Kaul springt mit soliden 4,80 Meter. Einen Kracher hat da Neugebauer geliefert: 5,30 Meter und persönliche Bestleistung und eine klare Ansage in Richtung Goldambitionen bei den Spielen. Beide sind weitestegehend zufrieden mit ihren letzten Test aber bis zu ihrem Start in Paris haben die Medaillenanwärter aber noch fast zwei Wochen Zeit.