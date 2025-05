Karina Schönmaier sorgt für den nächsten großen deutschen Erfolg bei der Turn-EM 2025 in Leipzig. Die 19-Jährige triumphiert im Einzelfinale am Sprung und kürt sich zur neuen Europameisterin.

Nächster Gold-Coup für das deutsche Turnen bei der Heim-EM in Leipzig: Karina Schönmaier hat sich im Einzelfinale am Sprung zur neuen Europameisterin gekürt. Schönmaier kam mit ihrer Übung am Freitag (30.05.) auf 13,983 Punkte. Damit setzte sich die 19-Jährige vor Walentina Georgiewa (Bulgarien, 13,900 Punkte) und Lisa Vaelen (Belgien, 13,666) durch.