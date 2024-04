Kapitän Denis Reul verlässt nach 15 Jahren die Adler

Sein Debut in der Deutschen Eishockey-Liga feierte der 34-Jährige dann in der Saison 2009/2010 – die vergangenen drei Jahre führte er seine Adler als Kapitän aufs Eis. Der Verteidiger galt als vorbildlicher Profi, der immer hinter seinem Verein stand - und als eine der wichtigsten Figuren des Mannheimer Eishockeys. Reul absolvierte über 800 Spiele für die Adler und stand in der DEL für keinen anderen Club auf dem Eis. Mit Mannheim holte er zweimal den deutschen Meistertitel. Morgen Abend in der Mannheimer SAP-Arena wird Reul verabschiedet – bei der großen Saison-Abschluss-Party mit den Fans.