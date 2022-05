Kaiserslautern steigt nach Erfolg gegen Dresden in 2. Bundesliga auf

per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern ist nach vier Jahren wieder

zurück in der 2. Fußball-Bundesliga. Das Team des neuen Trainers Dirk

Schuster gewann am Dienstagabend das Relegations-Rückspiel bei der SG Dynamo Dresden mit 2:0 (0:0). Im Hinspiel hatte es zwischen mit dem

Dritten der 3. Liga und dem Drittletzten der 2. Bundesliga ein 0:0

gegeben. Daniel Hanslik (59. Minute) und Philipp Hercher (90.+2)

besiegelten mit ihren Treffern den Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern,

der 2018 in die 3. Liga abgestiegen war.