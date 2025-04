Am Samstag sollte der Auftakt in der Judo Bundesliga der Frauen sein. Doch der erste Kampftag in Sindelfingen wurde kurzfristig abgesagt. Dabei wäre eine ganz besonders motiviert gewesen: Anna-Maria Wagner, Weltmeisterin und Fahnenträgerin bei den Olympischen Spielen. Für Backnang will die Judoka auf die Matte - für eine letzte Saison.