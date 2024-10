Janina Hettich-Walz: "Olympia ist ein großer Traum"

Auch wenn sich im Jahr 2024 so einige Träume von Janina Hettich-Walz erfüllt haben, wird sie ihre Karriere noch nicht beenden. Denn ein großer Traum, schlummert noch immer in ihr: Die Olympischen Spiele 2026 in Mailand. Die letzten Olympischen Spiele in Peking hatte sie verpasst: „Es wären meine ersten Olympischen Spiele, das ist ein ganz großer Traum, das zu erreichen“, schwärmt die Vizeweltmeisterin.

Außerdem ist sie durch ihre ersten Medaillenerfahrungen auf den Geschmack gekommen: „Wenn man jetzt mal auf dem Podest stand, dann ist ein natürlich ein Weltcup-Sieg auch noch ein großes Ziel.“