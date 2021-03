per Mail teilen

In der Nacht ist die nachgeholte Jahreshauptversammlung des 1.FC Kaiserslautern zu Ende gegangen. Fast sieben Stunden lang dauerte die erste virtuelle Mitgliederversammlung in der Geschichte des Vereins, in der zeitweise rund 2300 Mitglieder dabei waren. Einer der wichtigsten Punkte war die Neuwahl des Aufsichtsrates.