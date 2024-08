Hoffenheimer Fanclubs gehen von Stimmungsboykott aus

per Mail teilen

Die Führung der TSG Hoffenheim befürchtet zum Saisonauftakt am Samstag im heimischen Stadion massive Proteste der eigenen Fans gegen die Clubführung. Die TSG spricht sogar von einem möglichen Spielabbruch. Hintergrund für den Unmut der Fans ist die Entlassung des bei den Anhängern beliebten Managers Alexander Rosen. Teile der Fanszene lasten dies unter anderem dem langjährigen Gesellschafter Dietmar Hopp an. Viele andere Hoffenheimer Fans gehen dagegen nicht von einer Eskalation des Protests am Samstag aus.