Hoffenheim mit Rekordumsatz

Durch die Geisterspiele und weniger Fernsehgelder habe man Umsatzeinbußen von rund fünf Prozent erlitten. Trotzdem habe man eine Rekordsaison hingelegt, so der Geschäftsführer. Über 200 Millionen Euro Umsatz, in der Saison davor waren es laut Briel nur rund 161 Millionen. Grund für den aktuellen Umsatzrekord seien die hohen Transfererlöse von mehr als 110 Millionen Euro im vergangenen Sommer. Das sportliche Ergebnis mit dem sechsten Platz in der Abschlusstabelle und der damit verbundenen Qualifikation für die Europa League sei ebenfalls fantastisch. Nach den Abgängen zahlreicher Stammspieler sowie Trainer Julian Nagelsmann hätten viele einen Einbruch von Hoffenheim prognostiziert, stattdessen habe man einen weiteren Entwicklungsschritt vollzogen, so Briel.