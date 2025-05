per Mail teilen

Er hatte als Kind ein großes Vorbild: Sven Lux verehrte den Reiter Michael Jung. 2012 bastelte er extra Plakate, um seinen Helden nach dem Doppelgold bei den Olympischen Spielen in London zu Hause gebührend zu empfangen. Rund 10 Jahre später wurde er selbst ziemlich überrascht: Michael Jung rief den inzwischen als Pferdewirt ausgebildeten Sven Lux an, um ihm einen Job in dem Team anzubieten.