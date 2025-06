Die Academics sind auf der Seite inklusive Annas Moma-Stück. So viel zum Positiven. Richtig schlecht gelaufen ist es mit den Gladiators. Wie angekündigt hat das Studio einen Artikel geliefert. Anders als abgesprochen ist der bei SWR Aktuell angelegt. LCZ wusste nichts davon, also haben sie es publiziert. Ich habe neben den Heidelbergern da interveniert. Aus SEO-Sicht wohl besser, das morgen vom SEO-Team umveroten zu lassen (die sind informiert). Der Artikel lief natürlich gut; inhaltlich will war es erstmal Grundversorgung. Long Story short: Habe das Ding bei uns in die Schlagzeilen gesteckt und mit Marcel haben wir ja jemanden, der uns aus Davids Material noch etwas Schönes machen kann.

Zu Christian Dingert hat Laura einen Artikel vorbereitet. Problem: Das Studio hat auch einen gemacht, der für Mittwoch geplant ist. Bitte am Morgen mit den Planern in KL abstimmen, welcher der Artikel online gehen soll. Sonst haben wir da eine thematische Dopplung. Hier die IDs dazu

• ein-hoehepunkt-der-karriere-schiedsrichter-christian-dingert-aus-dem-kreis-kusel-leitet-das-dfb-pokalfinale-in-berlin-100 (News)

• dfb-pokal-finale-schiedsrichter-christian-dingert-portrait-100 (Sport)

Ich habe zum FCK nochmal ein „vorausschauendes Fazit“ getintet. Das müsste noch gelesen werden: fck-saisonbilanz-und-ausblick-100

Meinem Arminen-Text habe ich ein Update verpasst, ID-Stamm hochgezählt und neue Links rein. Der kann auch raus, wenn ihr noch einen Blick drüber geworfen habt: vfb-stuttgart-endspielgegner-arminia-bielefeld-102 (kann dann auch in den aktuellen Artikeln noch verlinkt werden).

LG und einen guten Start,

Michi