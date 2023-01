per Mail teilen

Anmod:

Heute starten die deutschen Handballer in die Weltmeisterschaft in Polen. Der Auftaktgegner um 18 Uhr ist Asienmeister Katar, ein Team gegen das die deutsche Mannschaft bei Weltmeisterschafen schon zweimal in der KO-Runde ausgeschieden ist. Dieses Mal wollen sie es besser machen und gut ins Turnier starten. Und dabei wird es auf einen Spieler im Kader ganz besonders ankommen.