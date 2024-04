Handball-CL, SG Bietigheim geg. Odense Handbold

Für die SG BBM Bietigheim ist es laut Klubangaben das "bisher größte Spiel der Vereinsgeschichte", für den deutschen Frauen-Handball auf jeden Fall etwas ganz Besonderes. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions-League spielt die SG Bietigheim am Sonntag-Nachmittag in der Ludwigsburger Arena gegen Odense Handbold aus Dänemark.

Thomas Bareiß berichtet

Im Duell mit Odense Handbold geht es erstens um den Einzug ins Final-Four-Turnier der Champions-League und zweitens um die sportliche Revanche.

Gegen den dänischen Vizemeister hatte es zuletzt für die Bietigheimerinnen in der Gruppenphase zwei Niederlagen gegeben.

Für das Team um Kapitänin Xenia Smits ist es außerdem das erste Königsklassen-Viertelfinale in der Vereinsgeschichte.

Man freue sich riesig auf die beiden Spiele und man sei bereit für die Aufgabe, so Trainer Jakob Vestergaard im Vorfeld der Partie.

Bietigheim, das im Achtelfinale das dänische Team von Ikast Handbold besiegt hat, geht als Außenseiter in das Hinspiel gegen Odense. Jede der bislang vier Partien hat die SG verloren. Jetzt soll der erste Sieg her, um mit einer guten Ausgangsposition ins Rückspiel am 5. Mai gehen zu können.

SG Bietigheim gegen Odense HB.

Anwurf in der Ludwigsburger Arena am Sonntag ist um 14 Uhr.