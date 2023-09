Sie läuft wieder - Gesa Krause ist zurück. Gemeinsam mit Sabrina Mockenhaupt ist die zweimalige Europameisterin im Hindernislauf heute über 5 Kilometer in Trier an den Start gegangen. Vor viereinhalb Monaten Mama geworden, will sie nun wieder voll angreifen, um sich für Olympia in Paris zu qualifizieren.