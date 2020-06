Am Sonntag findet das Derby Karlsruher SC gegen den VfB Stuttgart in der 2. Fußball-Bundesliga statt. Zum ersten Mal in der Geschichten zwar ohne Zuschauer im Stadion, dennoch muss sich die Polizei darauf vorbereiten.

Dauer 2:09 min Polizei Karlsruhe bereitet sich auf das "Geister-Derby" vor Am Sonntag findet das Derby Karlsruher SC gegen den VfB Stuttgart in der 2. Fußball-Bundesliga statt. Zum ersten Mal in der Geschichten zwar ohne Zuschauer im Stadion, dennoch muss sich die Polizei darauf vorbereiten.