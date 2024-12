Florence Grünewald: Profiathletin im Bouldern

Das Rocktown in Kaiserslautern ist nicht nur eine Boulderhalle, sondern auch das zweite Zuhause von Florence Grünewald. Die 25-Jährige klettert, seit ihrer frühen Kindheit. Das Bouldern ist ihre große Leidenschaft: "Mich persönlich fasziniert, dass es immer was Neues gibt und man versuchen muss Lösungen zu finden." Das Klettern ohne Seil ist eine Art sportliches Rätsel. Oft sieht man kleine Gruppen in der Boulderhalle, die gemeinsam an einer Boulder-Route stehen und darüber fachsimpeln, wie sie diese wohl lösen könnten. Florence Grünewald lebt und liebt das Bouldern und gibt ihr Wissen auch als Trainerin weiter.