Bouldern, das ist Klettern ohne Seil. Eine Trendsportart, bei der man meistens in Hallen an niedrigen Wänden und mit weichen Matten ganz ohne Sicherung klettern kann. Das Rocktown in Kaiserslautern ist so ein Ort. Man könnte es als das Wohnzimmer von Profisportlerin Florence Grünewald bezeichnen.