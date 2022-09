An der Seite seines guten Freundes und Rivalen Rafael Nadal hat der große Roger Federer sein letztes Profi-Match bestritten. Die beiden haben ihr Doppel beim Laver Cup verloren - nun ist Roger Federer tatsächlich in Tennisrente. Ina Kast über eine herausragende Karriere, die da in der vergangenen Nacht in London zu Ende gegangen ist.