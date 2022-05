per Mail teilen

Ausgerechnet im Saisonendspurt scheint dem 1.FC Kaiserslautern die Luft auszugehen. Nach zwei Niderlagen in Serie ist der direkte Aufstiegsplatz 2 nur noch theoretisch erreichbar. Stefan Kersthold aus der SWR Sportredaktion glaubt dennoch an die Rückkehr in die zweite Liga.