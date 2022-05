Fans empfangen den VfB in Friedrichshafen

Am Samstagabend ist für den VfB Friedrichshafen der Traum von der Meisterschaft in der Volleyballbundesliga endgültig geplatzt. Im letzten Auswärtsspiel der Finalserie verloren Häfler gegen die Berlin Recycling Volleys, die nun zum sechsten Mal in Folge deutscher Meister geworden sind. Der VfB hat 2015 zuletzt den Meistertitel geholt. Gestern (Sonntag) Nachmittag war das VfB-Team wieder zurück am Bodensee und wurde von Fans vor dem Friedrichshafener Rathaus auch als Vize-Meister gebührend gefeiert.