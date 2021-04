per Mail teilen

Jetzt hat die Corona Pandemie auch die Fußball Bundesliga erreicht. Nachdem in der zweiten Liga bereits die Teams aus Kiel, Sandhausen und Karlsruhe eine Zwangspause einlegen mussten, wurde jetzt Hertha BSC wegen vier positiver Coronafälle in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt. Damit fallen unter anderem die Spiele der Berliner in Mainz und gegen Freiburg aus. Dazu die Meinung von Stefan Kersthold aus der SWR Sportredaktion.