Stimmungsvolle Wettkämpfe in traumhafter Kulisse - die Olympischen Spiele in Paris haben in den letzten zwei Wochen einiges geboten. Am letzten Tag gab es noch zweimal Silber für das deutsche Team, unter anderem für die Handballer. In den vergangenen Tagen haben auch weitere Sportlerinnen und Sportler aus Baden-Württemberg Medaillen abgeräumt.