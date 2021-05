per Mail teilen

Der SV Darmstadt 98 hat seinen beeindruckenden Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und in der Tabelle weiter Boden gut gemacht. Gegen den 1. FC Heidenheim gelang den Südhessen am Sonntag im letzten Heimspiel der Saison ein 5:1 (2:1)-Erfolg. Mann des Tages war Torjäger Serdar Dursun mit einem Viererpack (40./54./59./83. Minute).