Freiburg II holt einen Punkt in Saarbrücken

Am 10. Spieltag der 3. Liga hat die zweite Mannschaft des SC Freiburg beim 1. FC Saarbrücken unentschieden gespielt. Im Verfolgerduell ging der SC zweimal in Führung, doch Saarbrücken schaffte in einer wilden Phase den Ausgleich.