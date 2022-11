Die Hinrunden-Bilanz des FCK

Mit einem weiteren Auswärtsieg bei Fortuna Düsseldorf und 29 Punkten verabschiedet sich der 1. FC Kaiserslautern in die lange WM – Winterpause. Damit hat der Aufsteiger die Erwartungen zur Saisonhalbzeit in der zweiten Liga mehr als erfüllt. Die Vorrundenbilanz von Stefan Kersthold aus der SWR Sportredaktion:

Die überragende Serie hat auch in Düsseldorf gehalten. Mit dem 2:1 Last Minute Erfolg blieb der 1.FC Kaiserslautern auch im achten Auswärtsspiel ohne Niederlage – als einziges Team der zweiten und auch der ersten Liga. Kapitän Jean Zimmer:

OT

Die Fans, ein wichtiger Faktor. Im Schnitt kamen 38600 zu den Heimspielen ins Fritz Walter Stadion, und gestern, beim Sieg in Düsseldorf, wurden die Roten Teufel von über 10000 FCK Anhängern begleitet. Auch der mit 8 Treffern beste FCK Torschütze Terrence Boyd weiß:

OT

Wobei der ganze Hype natürlich immer vom Erfolg abhängt. Noch einmal Kapitän Jean Zimmer:

OT

Gar nicht so einfach für FCK Trainer Dirk Schuster, diese Euphorie in realistische Bahnen zu lenken. Auf die Frage, wo der Lauf der Roten Teufel enden wird, meint der Coach:

OT

Aber, bei aller Bescheidenheit, wer weiß, wohin die Reise in der am 28. Januar mit der Partie bei Hannover 96 beginnenden Rückrunde noch gehen wird. Vielleicht schafft Schuster mit dem FCK ja ein ähnliches Kunststück wie vor 7 Jahren mit dem SV Darmstadt 98. Den Durchmarsch von der dritten in die Bundesliga.