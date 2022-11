Deutschland unter Druck – so arbeitet DFB-Psychologe Hermann

Um im Turnier zu bleiben, muss Deutschland gegen Spanien punkten. Mit dem Druck helfen umzugehen, soll DFB-Psychologe Hans-Dieter Hermann.

Das DFB-Team unter Druck! Nach der Blamage gegen Japan droht am Sonntag schon die nächste. Eigentlich muss ein Sieg her gegen Spanien, sonst droht das Vorrunden-Aus – schon wieder nach 2018. Alle sind gefragt, das Trainer-Team, die Spieler – und Hans-Dieter Hermann. Frage an Reporter Felix Mansel in Katar, was macht der jetzt und vor allem: wer ist dieser Hans-Dieter Hermann?