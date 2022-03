DEL: Adler Mannheim entlassen Trainer Pavel Gross

Die Trennung kam nicht mehr völlig überraschend. Bereits vor einigen Monaten stand Pavel Gross auch bei der Vereinsführung in der Kritik wegen seiner distanzierten Meinung zur Coronapolitik. Nachdem es zuletzt auch sportlich überhaupt nicht mehr lief, am Wochenende kassierten die Adler zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer, hat der Verein jetzt die Konsequenzen gezogen.

„Bedauerlicherweise ging der Trend in die falsche Richtung. Daher sind wir zum Entschluss gekommen, dass das Team im Schlussspurt und in der Endrunde einen neuen Impuls, einen frischen Wind benötigt“, so Clubchef Daniel Hopp.

Seit 2018 stand Pavel Gross zusammen mit dem ebenfalls beurlaubten Assistenscoach Mike Pellegrims hinter der Adler-Bande, gleich im ersten Jahr wurden die Adler deutscher Meister. In der letzten Saison kam das Aus im Halbfinale gegen Wolfsburg.

Bis zum Saisonende wird der frühere Coach Bill Stewart die Mannschaft übernehmen, Marcel Goc und Jochen Hecht fungieren in dieser Zeit als Co-Trainer.