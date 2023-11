Bei der Timbersports Einzel-WM treten die Athleten in sechs Disziplinen an. Christopher Borghorst, Pressesprecher bei Timbersports erkärt die einzelnen Disziplinen. Drei davon finden mit der Axt und drei davon mit einer Säge statt. Die Athleten treten nacheinander folgenden Disziplinen an: Underhand Chop, Stock Saw, Standing Block Chop, Single Buck, Springboard und Hot Saw.