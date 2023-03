per Mail teilen

Nach Juve ist vor Hoffenheim. Für den SC Freiburg geht es nach dem Achtelfinal-Hinspiel in Turin am Wochenende gegen Hoffenheim um wichtige Punkte in der Bundesliga. Freiburgs Trainer Christian Streich hofft darauf, dass die Kräfte gebündelt werden können. Der Blick auf das Europaleague Rückspiel verbietet sich, vorerst.