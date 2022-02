Sein Vater: Werte sind wichtiger als Geld

Eckhard Günter, der Vater von Freiburgs Bundesligaspieler Christian Günter, sagt im Interview mit SWR Sport: "In unserer Welt ist es im Moment so, dass Geld und Erfolg so ein wichtiger Faktor geworden ist. Und ich sage: 'Werte sind viel wichtiger'. Darunter zähle ich auch Heimat."