Chris Führich vor seinem Debüt beim DFB

Hellwach und Überglücklich“, so beschreibt Chris Führich, der aktuell beste Vorbereiter der Bundesliga seine Gefühle, künftig für das DFB-Team aufzulaufen. Bereits gestern Abend hat sich das Team in Frankfurt getroffen, um heute nach Boston zu fliegen. Damit startet auch für Chris Führich das Abenteuer Nationalmannschaft. Zwei Länderspiele stehen auf dem Programm: Am 14. Oktober gegen die USA und drei Tage später am 17. Oktober gegen Mexiko. Chris Führich ist in der Form seines Lebens. Auch Bundestrainer Nagelsmann freut sich bereits auf die frische Energie des 25-Jährigen VfB-Stürmers. Gegen die USA kann Führich sich bei seinem Länderspieldebüt dann zum ersten Mal international im DFB-Trikot beweisen.