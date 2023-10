Malaika Mihambo auf der Suche nach dem Glück

Malaika Mihambo: „Wer bin ich? Wer will ich sein? Wer kann ich sein?“

Die Suche nach einer Antwort auf diese Frage hat die Weltklasse-Athletin Malaika Mihambo umgetrieben. Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Europameisterin ist sie schon. Aber Mihambo sieht sich nicht nur als Sportlerin. Ihre Erkenntnisse, Gedanken und Erlebnisse auf der Suche nach sich selbst, hat sie aufgeschrieben.

Malaika Mihambo: „Ich glaube, dass meine Geschichte auch viele inspirieren kann, weil jeder kennt das irgendwo und niemand hat natürlich genau das erlebt, was ich erlebt habe. Aber das ist auch gar nicht der Punkt. Es geht darum zu zeigen Jeder hat Hindernisse und man kann sie überwinden. Jeder hat die Kraft dazu.“

Eines ihrer größten Hindernisse war für Mihambo der Rassismus, mit dem sie in der Schulzeit zu kämpfen hatte. In der Grundschule setzte sie sich einmal neben einen Mitschüler, der sie dann entsetzt anschaute und nicht neben ihr sitzen wollte, berichtet Mihambo. Die Lehrerin stellte sich hinter den Schüler und sagte einen Satz, der sich für immer in Mihambos Gedächtnis eingraben sollte: „Malaika, dann setz dich bitte woanders hin.“

Malaika Mihambo: „Ich glaube nicht, dass es, wenn es um Rassismus geht, für die Betroffenen oft diesen einen Moment gibt. Also bei mir war das zum Beispiel so, dass es einfach die Summe an kleinen Mikro Aggressionen war, die dann so nach dem Motto steter Tropfen höhlt den Stein eben dann doch Wirkung erzielt haben."

Mihambo hat gelernt damit umzugehen, ihren Selbstwert nicht mehr von anderen abhängig zu machen. Schritt für Schritt hat sie sich damit auch ihrer Frage genähert: wer sie ist und wer sie sein möchte.

Malaika Mihambo: „Also ich will einfach glücklich sein. Jeden Tag aufs Neue glücklich sein mit dem, was ich tue. Glücklich sein im Umgang mit anderen, glücklich sein im Umgang mit mir selbst. Und wenn mir das gelingt, dann glaube ich, dass ich ganz schön nah dran bin an der Person, die ich sein will.“