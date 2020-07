Mod: Der VfB Stuttgart hat während des Lockdowns einen KfW Kredit beantragt, weil unklar war wie es weitergeht wenn Einnahmen wie Tickets und die TV-Einnahmen wegbrechen. durch die Geistersspiele konnten zumindest die TV-Gelder eingenommen werden. Trotzdem warten die Stuttgart auf die Genehmigung eines KfW-Kredits vermutliche in zweistelliger Millionen-Höhe. Martin Thiel über den Stand der Dinge und die Debatte die jetzt geführt wird. Der VfB Stuttgart ist keine Ausnahme wie andere Wirtschaftsunternehmen auch ist die VfB AG in der Phase des Lockdowns in finanzielle Schwierigkeiten geraten und darf einen KfW-Kredit beantragen. So Wolfram Schweikardt pressesprecher der KfW [Audio: Kfw berechtigt , 00:00:14,01] Und das trifft beim VfB zu. folgerichtig hat der VFb Stuttgart einen Kreditantrag gestellt - das bestätigt VfB Vorstand Stefan Heim auch dem SWR Zitat: Wir haben in der Phase des Lockdowns alle Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Stabilisierung geprüft und unter anderem über unsere Hausbank einen KFW-Kredit beantragt. Damit Steht der VfB Stuttgart nicht allein, Werder Bremen hatte bereits im Mai öffentlich gemacht staatliche Hilfen in Anspruch nehmen zu wollen. Und sogar Borussia Dortmund mit einem Jahres Umsatz von 500 Mio euro hat sich laut Spiegel mit dem Thema beschäftigt. Für Jan Schindelmeiser den ehemaligen Sportvorstand des VfB ist das alles nicht verwunderlich, schon vor Wochen betonte er gegenüber der SWR Sportredaktion das das Geschäft Fußball auch nicht anders da steht wie andere Unternehmen. [Audio: Schindel sorge nicht exclusiv , 00:00:22,17] Und mittlerweile dürften die sorgen im Fußball auch wieder etwas geringer sein. - den durch die Geisterspiele flossen immerhin die TV Gelder in die klammen Kassen der Clubs. - und die TV Gelder machen den größten Teil der Einnahmen aus. Durch die Corona-Krise wurde aber sichtbar wie anfällig das Geschäft Fußball in einer Krise ist, Betonte auch DFB Präsident Fritz Keller im SWR-Sommerinterview. [Audio: Keller pump , 00:00:13,94] und das jetzt Fußballunternehmen Kredite bekommen sollen, für die der Staat bürgt. verstehen die Menschen auf der Straße nicht. [Audio: Passanten-Collage kurz für Martin, 00:00:24,55] Und sollten die Vereine die Kredite nicht zurückzahlen können, müsste der Steuerzahler einspringen. Vor diesem Hintergrund muten die Mio. Gehälter der Profis, die irren Transfersummen und Beraterhonorare gerade zu kroteskt an. - Der VfB hat zum Beispiel im Geschäftsjahr 2019 Spielergehälter in höhe von 76 Mio Euro bezahlt. moralisch stehen die Vereine also in der Kritik, aus Sicht der KfW- Bank sind sie zu behandeln wie andere Unternehmen. über ihre Hausbank können sie den Kredit beantragen so Pessesprecher Wolfram Schweikhardt [Audio: Kfw Staffelung , 00:00:18,05] Und beim VfB scheint diese Prüfung gerade zu laufen. - da Kredite bis 10 Mio innerhalb einer Woche genehmigt werden. kann man davon ausgehen dass die Schwaben Unterstützung für mehr als 10 Mio beantragt haben - Denn der Antrag wurde bereits vor 3 Monaten zu Zeiten des Lockdowns gestellt. Für die Zukunft muss aus Sicht von DFB-Präsident Fritz Keller aber klar sein, das Bundesliga Vereine wie der VfB Stuttgart, Bremen oder auch Schalke04 nicht nach kurzer Zeit in eine finanzielle Schieflage geraten dürfen die ihre Existenz bedrohen. [Audio: Keller Krise Lernen, 00:00:16,86] Der DFB Präsident denkt laut über die Deckelung von Spielergehältern und Transfersummen nach - das würde verhindern dass die Geldspirale sich immer weiter nach oben dreht. - Nur dass sich die Fußball Vereine national oder international darauf verständigen können ist unwahrscheinlich. [Audio: Keller konzept , 00:00:18,36] Vor allem für einen schwäbischen Fußball Verein müsste das eigentlich die oberste Prämisse sein.