Mainz 05 stellt El Ghazi frei

Fußball Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Spieler Anwar El Ghazi vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Der Verein teilte in einer Pressemitteilung mit, die Freistellung sei eine Reaktion auf einen mittlerweile gelöschten Social-Media-Post des 28-Jährigen von Sonntagabend. In diesem hatte El Ghazi in einer Art und Weise Position zum Konflikt im Nahen Osten bezogen, die für den Verein so nicht tolerierbar war. Der Freistellung sei ein ausführliches Gespräch zwischen Vorstand und Spieler vorangegangen. Der Verein teilte weiter mit, Mainz 05 respektiere, dass es unterschiedliche Perspektiven auf den seit Jahrzehnten währenden, komplexen Nahost-Konflikt gebe. Der Verein distanziere sich jedoch deutlich von den Inhalten des Posts, da dieser nicht mit den Werten des Klubs einhergeht. Anwar El Ghazi war erst Ende September zu Mainz 05 gekommen.