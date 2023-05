Nach dem zweiten Spiel im Best of Five Modus sehen die Berlin Volleys aktuell wie der alte und neue Deutsche Meister aus, werden bisher in der Finalserie ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht.

Berlin vom ersten Aufschlag an souverän. Friedrichhafen kam nie ins Spiel. 25:18 der erste Satz, noch deutlicher 25:11 sogar der zweite. Im dritten dann 25 zu 16. Ein zu keiner Zeit des Spiels gefährdeter Erfolg, dafür war Friedrichshafen einfach zu schwach.