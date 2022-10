per Mail teilen

Zum Start in die neue Bundesliga-Spielzeit haben die Basketballer der Riesen Ludwigsburg das Duell mit den MLP Academics Heidelberg für sich entschieden. Die Ludwigsburger setzen sich am Sonntag in Heidelberg mit 100:86 durch. Bereits zur Halbzeit hatte das Team mit 55:40 geführt. Bester Werfer vor 2.752 Fans war Prentiss Hubb bei den Schwaben mit 27 Punkten.