Spektakuläre Sprünge und weltklasse Turnen: Die TurnGala Tournee 2020 ist ein Mix aus Turnen, Gymnastik, Artistik und Sport und steht in diesem Jahr unter dem Motto Celebration.

Seit dem 17. Dezember 2019 fasziniert die Turngala das Publikum in Nord- und Süddeutschland. Die Tour ist ein Mix aus Turnen und Gymnastik, Artistik und Sport. Dieses Jahr steht sie unter dem Motto "Celebration". Zum 32. Mal findet die TurnGala des Schwäbischen Turnerbundes und des Badischen Turner-Bundes statt. In diesem Jahr wird die TurnGala zudem auch in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Turner-Bund in Niedersachen und Minden stattfinden. Bis zum großen Finale in Stuttgart am 12. Januar 2020 tourt die TurnGala noch durch Deutschland.

Tourneedaten:

30.12.2019, 18:30 Uhr, Villingen-Schwenningen, Deutenberghalle

31.12.2019, 14:00 Uhr, Ludwigsburg, MHP Arena

02.01.2020, 18:30 Uhr, Ravensburg, Oberschwabenhalle

03.01.2020, 18:30 Uhr, Tübingen, Paul-Horn-Arena

04.01.2020, 14:00 Uhr, Aalen, Ulrich-Pfeifle-Halle

04.01.2020, 18:30 Uhr, Aalen, Ulrich-Pfeifle-Halle

05.01.2020, 13:30 Uhr, Baden-Baden, Festspielhaus

05.01.2020, 18:30 Uhr, Baden-Baden, Festspielhaus

06.01.2020, 18:30 Uhr, Mannheim, SAP Arena

08.01.2020, 18:30 Uhr, Ulm, Ratiopharm Arena

09.01.2020, 18:30 Uhr, Künzelsau, Carmen Würth Forum

10.01.2020, 18:30 Uhr, Heilbronn, Harmonie

11.01.2020, 14:00 Uhr, Göppingen, EWS Arena

11.01.2020, 18:30 Uhr, Göppingen, EWS Arena

12.01.2020, 14:00 Uhr, Stuttgart, Porsche Arena

12.01.2020, 18:30 Uhr, Stuttgart, Porsche Arena