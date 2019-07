Cup of Wine - ein ganz besonderes Tennis-Turnier

In Weiler bei Bingen fand ein Tennis- Tunier statt, das eher nach Verkostung klang: Der Cup of Wine. Der Wettbewerb mit dem Wortspiel ist zwar noch recht jung - aber doch schon renommiert. Es wurde im vergangenen Jahr zum besten nationalen Turnier gekürt. Am Finaltag, trafen zwei Tennis- Gererationen aufeinander.