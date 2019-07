Tennis-Trophäen aus dem Besitz von Becker werden zwangsversteigert

Der Leimener Boris Becker verliert einen Teil seiner Tennis-Trophäen und Erinnerungsstücke. Sie werden von heute an zwangsversteigert. Patrick Figaj:



In der Online-Auktion werden Pokale angeboten, die der heute 51-Jährige für Siege bei großen Tennisturnieren erhalten hatte. Unter anderem die Wimbledon-Trophäe. Insgesamt stehen 82 Objekte zum Verkauf, darunter auch Tennisschläger, Fotos und Uhren des einstigen Weltranglistenersten. Die Versteigerung des britischen Auktionshauses Wyles Hardy läuft bis 11. Juli. Becker war 2017 von einem Konkursgericht in London wegen unbeglichener Schulden für zahlungsunfähig erklärt worden.