Zum Abschluss des Stuttgarter Tanzturniers gewann das Pforzheimer Paar Balan/Moshenska Gold im Grand Slam der Latein-Amateure.

Das Tanzpaar Marius-Andrei Balan und Khrystyna Moshenska vom Schwarz-Weiß-Club Pforzheim hat bei den 32. German Open Championships in Stuttgart den Grand Slam der Latein-Amateure gewonnen und damit seinen ersten GOC-Titel geholt. Die deutschen Meister und EM-Zweiten setzten sich am späten Samstagabend in der Liederhalle mit 193,667 Punkten vor den deutschen Vizemeistern Timur Imamedtinov/Nina Bezzubova von Grün-Gold-Casino Bremen (190,917) durch. Den dritten Platz belegten die WM-Fünften Andrey Gusev/Vera Bondereva aus Russland (185,831).

Bei den in das Turnier integrierten Weltmeisterschaften im Boogie-Woogie ging Gold an die Franzosen Thomas Audon/Sophie Allaf. Die Weltranglistendritten siegten vor den Vorjahressiegern Sondre Olsen Bye/Tatiana Georgiievska aus Norwegen und Pontus Spelmans/Sara Victorin aus Schweden.

Veranstalter ziehen positive Turnier-Bilanz

Auch dank des starken Auftritts von Balan/Moshenska zog der deutsche Verband am letzten Wettkampftag des weltweit größten Tanzturniers, das einen Etat von 950.000 Euro hat, ein positives Fazit. Mit 20 Medaillen, darunter viermal Gold, schoben sich die deutschen Starter im Medaillen-Spiegel am Wochenende noch auf Rang zwei hinter Russland vor. "Damit sind wir sehr zufrieden", sagte Heidi Estler, die Präsidentin von Tanzsport Deutschland (Fellbach). Die russische Konkurrenz gewann 33 Mal Edelmetall, darunter 16 Mal Gold.

Zuvor hatten schon GOC-Geschäftsführer Wilfried Scheible (Stuttgart) und Managing-Director Harry Körner (Wendlingen) eine positive Bilanz der Veranstaltung gezogen, denn der Kartenverkauf erreichte das Niveau des Vorjahres und die 5.000 Starts von Paaren aus 60 Nationen erfüllten die Zielvorgabe. Dass China mit 220 Paaren die zweitgrößte Delegation hinter Deutschland (750) stellte, sieht Körner als "positive Entwicklung". Weil die Chinesen zudem sehr erfolgreich tanzten, "werden sie auch viel Werbung für uns machen", sagte er.

WM-Titel geht nach Frankreich

