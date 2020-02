Titisee-Neustadt ist bereit für das "Skisprung-Heimspiel"

Am Wochenende findet der Skisprung-Weltcup in Titisee-Neustadt statt. Und alle deutschen Skisprung-Fans können aufatmen: Die Veranstaltung hat trotz der warmen Witterungsverhältnisse offiziell Grünes Licht vom Weltverband FIS und dem Deutschen Skiverband (DSV) erhalten. Damit kann die Veranstaltung wie geplant vom 17. bis 19. Januar über die Bühne gehen. Nach einer abschließenden Inspektion zeigte sich die FIS zufrieden mit dem vorhandenen Schneedepot. Auch wenn es in Titsee-Neustadt schon lange nicht geschneit hat, haben die Organisatoren mit der Präparierung der Schanze und des Auslaufs längst begonnen.