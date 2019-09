"Ich habe meine Mutter nie gefragt, wieso ich so klein bin"

Mathias Mester geht mit seiner Behinderung locker um. So wie sein Sportsfreund Niko Kappel. Die beiden kleinwüchsigen Behindertensportler waren zu Gast in der Sendung SWR Sport in Rheinland-Pfalz und sprachen über Herausforderungen im Leben und Alltag, das Thema Inklusion und wie man diese am besten handhaben sollte.