Rücktritt von Michael Klatt

Anmod. Ich hab‘ so das Gefühl, es vergeht keine Woche, ohne einen Paukenschlag beim 1. FC Kaiserslautern. Gestern Abend gab’s den nächsten. Der kaufmännische Geschäftsführer des FCK, Michael Klatt, hat angekündigt, den Verein zum Ende des Jahres zu verlassen. SWR4-Reportern Jan Jaworski, warum tritt Klatt denn zurück? Offiziell sagt Michael Klatt, dass er für sich einen neuen beruflichen Schwerpunkt setzen will. Für ihn sei es nach vier „bewegenden Jahren“ – wie er sagt – nun ein guter Zeitpunkt, um Ende des Jahres aufzuhören. So heißt es offiziell, aber hinter dem Rücktritt steckt doch bestimmt mehr? Ja, davon ist auszugehen. Immerhin musste Klatt unter richtig schwierigen Bedingungen mehrmals dafür sorgen, dass der FCK überlebt. Da ist zum einen die sportliche Situation, der Abstieg in die dritte Liga, der finanziell sehr sehr weh getan hat – und es auch noch tut. Das hat es schon nicht einfach gemacht, die Lizenz zu bekommen, damit überhaupt noch Profi-Fußball in Kaiserslautern gespielt werden kann. Dass sich die Verantwortlichen beim FCK in den vergangenen Monaten so oft gestritten haben – vor allem über die Medien – das hat es natürlich für ihn darüber hinaus nicht einfacher gemacht. Immerhin haben die negativen Schlagzeilen dafür gesorgt, dass fest eingeplantes Geld für die Lizenz auf einmal wieder weg war, weil Geldgeber abgesprungen sind – also Investoren, Sponsoren und Banken. Ich glaube einfach, Klatt hat von dem ganzen Chaos einfach genug. Wie schlimm ist denn der Rücktritt von Klatt jetzt für den FCK? Stand jetzt sind die Roten Teufel Anfang kommenden Jahres ohne Führung. Ende des Jahres läuft ja auch der Vertrag von Sport-Geschäftsführer Martin Bader aus, der nicht verlängert wird. Besonders problematisch ist das Ganze auch, weil ja Anfang des Monats die Aufsichtsräte beziehungsweise Beiräte des FCK allesamt zurückgetreten sind – und die entscheiden ja, wer die Nachfolger der Geschäftsführer werden – also von Bader und Klatt. Am 1. Dezember wird das Gremium neu gewählt. Der neue Aufsichtsrat wird dann gleich ganz schön unter Zeitdruck stehen – denn er muss von jetzt auf gleich eine neue FCK-Führung bestimmen. Wie wirkt sich denn der Rücktritt von Michael Klatt auf den möglichen Einstieg von Investor Flavio Becca beim FCK aus? Es ist ja ne ziemliche Hängepartie mit Becca. Zuletzt hat er angekündigt, erstmal abwarten zu wollen, wer denn in den neuen Aufsichtsrat gewählt wird. Bis zur Aufsichtsrats-Wahl passiert in diese Richtung also nichts mehr. Aber klar ist, dass Becca mit Klatt einen wichtigen Ansprechpartner verliert. Die verhandeln ja schon seit mehr als einem Jahr miteinander. Ich kann mir vorstellen, wenn Becca der neue Aufsichtsrat nicht passt oder die neue Geschäftsführung, dann ist er weg.