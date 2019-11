Exklusiv: Rouven Schröder bezieht nach dem 0:8 in Leipzig Stellung

Historische Pleite für den FSV Mainz 05: Mit 0:8 ließen sich die Rheinhessen bei RB Leipzig vorführen. Am Tag danach bezog Sportdirektor Rouven Schröder im exklusiven Interview mit SWR Sport Stellung. Die Trainerfrage stellt sich für den Ex-Profi auch nach dem Debakel nicht. Er will stattdessen woanders ansetzen: "Wir nehmen die Mannschaft klipp und klar in die Pflicht."