Bei diesem Spiel kann es eigentlich nur Verlierer geben. Ganz Fußball-Deutschland schaut verwundert nach Karlsruhe. Erst haben sie jahrzehntelang erbittert um den Neubau des Wildparkstadions gestritten, die Tinte unter dem Vertrag, der die Zusammenarbeit beim Bau regelt, ist noch nicht trocken, da kommt der Verein mit einer Blutgrätsche gegen die Stadt daher. Vier einstweilige Verfügungen als Notwehr, als Hilfeschrei, sagt KSC-Präsident Ingo Wellenreuther, er will Kostenkontrolle und ein Stadion, das am Ende auch funktioniert, sagt er. Deshalb fordert er in einer dieser Verfügungen auch einen sofortigen Planungs- und Baustopp. Denn ist der Bauantrag erst einmal genehmigt, dann baut die Stadt ein Stadion, dass der KSC so nicht will. Eine wirkliche Verzögerung können sich aber weder Verein noch die Stadt leisten. Ein Bau und Planungsstopp des gesamten Projektes könnte Millionen kosten. Da der Karlsruher Gemeinderat die Finanzen aber bei rund 120 Mio. gedeckelt hat, würde er das gesamte Projekt gefährden. Beide Mannschaften betonen, sie wollen das Spiel gemeinsam zu Ende bringen, das Stadion bauen. Doch nach der fast fünfstündigen Verhandlung Anfang der Woche am Karlsruher Landegericht kommen da Zweifel auf. Dass KSC-Präsident Wellenreuther mit Karlsruhes OB Mentrup nicht sonderlich gut kann, ist bekannt. Fast noch schlimmer scheint allerdings der Umstand, dass auch die operative Ebene, diejenigen, die über die Details des Baus entscheiden, bei den Argumenten der Gegenseite nur mit dem Kopf schütteln und abwinken. Fangen beide Seiten - bevor der Neubau im Dezember beginnen soll - nicht bald an, mit statt gegeneinander zu spielen, dann „gute Nacht“ neues Wildparkstadion.