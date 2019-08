Fans feiern Rhein-Neckar Löwen beim Saisonauftakt

Die Fans feierten lautstark ihre Mannschaft und die Neuzugänge, allen voran Rückkehrer Uwe Gensheimer. Der 32-Jährige Weltstar war nach dreijährigem Gastspiel in Paris wieder in seine alte Heimat zurückgekehrt. Zusammen mit Torhüter Mikael Appelgren und Spielmacher Andy Schmid soll er ein Kapitänstrio bilden und die Mannschaft nach einer durchwachsenen Saison mit Platz 4 in der Liga zurück zu alter Stärke führen. Auch beim offiziellen Saisonauftakt gestern in Karlsruhe nannte der zweifache deutsche Meister kein konkretes Saisonziel. Man wolle aber auf jeden Fall wieder oben angreifen, sagte der sportliche Leiter Oliver Roggisch. In die neue Bundesliga-Saison starten die Rhein-Neckar Löwen am 25. August mit einem Derby gegen die Eulen Ludwigshafen.