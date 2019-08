Das größte und wichtigste Galopp-Meeting in Deutschland ist die Große Rennwoche in Iffezheim (Landkreis Rastatt). 55 Rennen an sechs Wettkampf-Tagen stehen bis zum 1. September auf dem Programm. Am Samstag war der Auftakt - und da war alles, was im Galopp-Sport Rang und Namen hat, auf und neben der Bahn.